Aksaray Valisi Aydoğdu: “Herkes birbirine sahip çıksın, kurallara uyalım”

Kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da bin 500 kişilik denetleme ekibiyle sahaya inen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, maskesiz gördüğü bir vatandaşa, “Okulları açamıyoruz, esnaf yerlerini açamıyor, herkes zorda. Allah rızası için herkes birbirine sahip çıksın, kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım” dedi.

Türkiye risk haritasında kırmızı tabloda yer alan Aksaray’ın mavi renge geçmesi için seferberlik başlatıldı. İl genelinde tedbirleri artıran Vali Hamza Aydoğdu başta olmak üzere bin 500 kişinin katıldığı denetimde tüm kurumlar, polisler il genelinde denetimlerini artırarak vatandaşlara HES kodu sordu. Vali Aydoğdu sokak, cadde ve esnafları ziyaret ederek tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Maske takmayan esnafları uyaran Vali Aydoğdu, "Söz vereceksin bundan sonra maskesiz kimseyi almayacaksın" diye söz alarak esnafı uyardı. Denetlemeler esnasında ilginç sorular da geldi. Bir vatandaşın “Sigara içmek serbest mi?” sorusuna Vali Aydoğdu "Yasak" cevabı verirken, maske takmayan bir esnaf, “Oturduğum kişi ailem” diyerek savunma yapınca Aydoğdu, “Herkes kurallara uymak zorunda” dedi.



“Vatandaşımız artık tedbirlere ciddi anlamda uyuyor”

Konu ile ilgili açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelge doğrultusunda dinamik bir sürece geçiyoruz. Bugün bin 500 arkadaşımızla birlikte Aksaray’da denetimlere çıkıyoruz. Bu denetimleri her gün devam ettireceğiz. İnşallah hep birlikte biz bu sürecin üstesinden geleceğiz. Aldığımız tedbirler var. Vatandaşlarımız artık tedbirlere çok ciddi anlamda uyuyor. Bizim bütün amacımız ve gayretimiz çocuklarımızı okullara kavuşturmak ve esnafımızın iş yerlerini açtırmak. Bütün arkadaşlarımızla alandayız. Bizim Aksaraylı vatandaşlarımızdan tek bir talebimiz var: Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Ev gezmelerini, taziyeleri mutlak suretle bırakmamız gerekiyor. Yoğunluğu da azaltmak için biz muhtarlarımızla, imam ve müezzinlerimizle buraya gelmeden önce banka müdürlerimizle görüştük. Artık bankaların önünde de çok ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Banka müdürlerimiz de bunları seyrekleştirmek için tedbirlerini alacaklar. İnşallah 1015 gün içerisinde Aksaray gökyüzünün rengine kavuşacak diye düşünüyorum” dedi.



Aksaray’da pazar günü istisnasız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Pazar günü istisnasız sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığına dikkat çeken Vali Aydoğdu, “Genel bir kararla cumartesi günü herhangi bir problem yok. Ama pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak Aksaray’da sokağa çıkma yasağı var ve hiçbir vatandaşımız hiçbir şekilde sokağa çıkmayacak. Bakkallar kapalı, manavlar kapalı, parklar kapalı bir gün boyunca sabretmek zorundayız. Bu Aksaray’ın geleceği için çok çok önemli lütfen Aksaraylı hemşerilerimiz bizim yaptığımız duyuruları çok iyi okusunlar. Çünkü pazar hiçbir şekilde Aksaray’da istisnalar dahil sokağa çıkmak yok. Sadece o gün, biliyorsunuz bizim günlük bin 200 ton süt üretiliyor Aksaray’da, süt üretildiği için ve günlük toplandığı için onları da seyrekleştirdik. Odalar bunlara karar verdiler, isimler bizde sadece bu arkadaşlarımız çıkacak. Pazar gününden önce ekmeği, ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tedarik etmeleri gerekiyor. Şu anda iki yerde karantinamız var. Biz iki sokağı ve 5 apartmanı bugün yine karantinaya alacağız. Bunun sebebi şu tedbirleri sıkı tutarsak yarınımız daha güçlü olur. Aksaray 7 Şubat’ta mutasyonlu virüsün yayıldığı 6 ilden birisi, yurt dışında çok gurbetçimiz var. Biz onları kontrol altına aldığımız andan itibaren ki şu anda mahalle mahalle ev ev hepsine ulaştık. Aldığımız tedbirlerin de sonuçlarını anında gördük. Onun için bizim yapmamız gereken Aksaraylılar olarak birbirimize destek olacağız. Kurallara uyacağız uymayanları da güzel bir şekilde uyaracağız. Çünkü bu süreç hepimizin birbirinden sorumlu olduğu bir süreç. Ben şuna inanıyorum; arkadaşlarımız, hepiniz alandasınız kısa süre içerisinde biz bu gidişatı hep birlikte iyileştireceğiz. Biz vurgusuyla, ekip vurgusuyla bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Aksaray’da hem bu kudret var hem de o operasyon yeteneği mevcuttur” diye konuştu.



1 belde, 1 köy, 2 sokak, 5 apartman karantinada

Vali Aydoğdu, “Şu an Yenikent beldemizde ve bir köyümüzde karantina var. Onun dışında her şey kontrol altında. İlçelerden şehre gelişi kısıtladık, dört ilçemizin gelişi sabah, üç ilçemizden öğleden sonra. İlçelerden yolların hepsini kısıtladık. Bir ilçeden beş yol varsa kaymakamlarımız oraya bent çektiler iki yoldan geliş gidiş kontrollü olarak gelip gidiyorlar. Şuanda ilçelerden gelip giden veriler çok çok olumlu, karantina yaptığımız yerlerden gelen veriler olumlu. Aksaraylı hemşehrilerimiz bizim kurallarımıza, devletin koyduğu kurallara uyarlarsa kısa zaman sonra bu çektiğimiz sıkıntıların sonu suhulet, kolaylık ve güzellik olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

