Aksaray’da korona ile etkin mücadele meyvelerini verdi Kent genelinde sanki kısıtlama varmış gibi sokaklar neredeyse bomboş

Aksaray’da korona virüsle mücadele kapsamında Aksaray Valiliğinin başlattığı seferberliğe destek veren halk, kısıtlama olmamasına rağmen sokakları boş bıraktı.

Çok yüksek riskli iller arasından yer alan Aksaray'da yapılan denetim, uygulama, bilgilendirme ve uyarıların ardından kent genelinde kısıtlama olmamasına rağmen sessizlik hakim oldu. Kent merkezinden ilçelere, beldelere kadar emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında sessizliğin fotoğrafları şehir polis kameralarınca görüntülendi.

Çalışmaların son derece verimli ilerlediğini belirten Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, halkın büyük bir gayreti olduğuna dikkat çekti. Yapılan çalışmalarla Aksaraylıların son derece hassasiyetle davrandığını, kısıtlamalara uyduğunu ve bununla birlikte devlet millet ele ele vatandaşlarında etkin bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Vali Aydoğdu, “Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir hassasiyet ve duyarlılık gösterip uyarılarımızı dikkate aldılar. Bizimle birlikte el ele çok güzel bir mücadele sergiliyoruz. Allah izin verirse böyle gidersek çok kısa bir süre içerisinde mavi kategoriye geçip sağlığımıza kavuşacağız” diye konuştu.

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