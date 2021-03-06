Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu

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Erkan ALTUNTAŞHilmi YOL/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Eskil ilçesinde kaybolan 83 koyun, jandarma tarafından dron kullanılıp, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki boş arazide bulundu.

Eskil ilçesi İkizce köyünde çobanlık yapan Hüseyin Gökoğlu (60), koyunları otlatmak için dün saat 17.00 sıralarında, 5 kilometre uzaklıktaki meraya götürdü. Gökoğlu, 1 saat sonra koyunları bıraktığı yerde bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Dronla arama çalışması yapan ekipler, 16 saat sonra 20 kilometre uzaklıktaki Sultanhanı ilçesinin Kuştepe mevkisinde koyunları buldu. Hayvanlar, çoban Hüseyin Gökoğlu´na teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-06 16:42:18



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