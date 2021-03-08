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Kırmızı kategorideki Aksaray’da karantina sayısı arttı 5 gün önce 10 ayrı noktanın 5 gün süreyle karantinaya alındığı Aksaray'da karantina süreleri 7 güne çıkartılırken yeni bir belde de sabah karantina altına alındı

İHA

Kırmızı kategorideki Aksaray’da karantina sayısı arttı 5 gün önce 10 ayrı noktanın 5 gün süreyle karantinaya alındığı Aksaray'da karantina süreleri 7 güne çıkartılırken yeni bir belde de sabah karantina altına alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 'Çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride yer alan ve vaka sayısının yüksek olması nedeniyle 1 belde, 1 köy, 1 mahalle, 1 cadde ile 6 sokağın 5 gün süreyle karantinaya altına alındığı Aksaray’da sabah saatlerinde 1 belde daha karantina altına alındı. 5 gün önce karantinaya alınan bölgelerinin karantina süresi ise 7 güne çıkarıldı.
Şubat ayı içerisinde sıfıra yakın vakası olan ve 7 Şubat itibari ile İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsün görülmesiyle kırmızı kategoriye taşınan Aksaray’da 5 gün önce 1 belde, 1 köy, 1 mahalle, 1 cadde, 6 sokak karantina altına alındı. 5 günlük karantina süresi dolan bölgelerin karantina süreleri 7 güne çıkartılırken, sabah saatlerinde vaka sayısının yüksek olması nedeniyle merkeze bağlı Yeşiltepe beldesi 7 günlük süreyle karantina altına alındı.

Belde giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı
Yüksek vaka sayısı gerekçesiyle Aksaray Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile karantina altına alınan Yeşiltepe beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı. Barikat ve dubalarla kapatılan giriş çıkışlardan çok zorunlu olmadıkça hiçbir giriş çıkışa izin vermeyen jandarma ekipleri belde içerisinde de geniş tedbirler aldı. Ekipler belde içerisinde de devriye atarak tedbirleri aralıksız sürdürürken, zorunlu haller dışında belde halkının evden çıkışına kesinlikle izin verilmiyor.

“Bu illetten tez zamanda kurtulacağız”
Yeşiltepe Belde Belediye Başkanı Tahsin Çelik, “Çağımızın hastalığı biliyorsunuz, illeti diyeceğim Korona Virüs tedbirlerinin artırılması amacıyla pandemi kurallarına uydurularak valiliğimizin aldığı kararla kasabamız 1 haftalığına karantinaya alınmıştır. Bizde görevimizin başındayız. Kolluk kuvvetlerimiz de, halkımızda sağduyulu bir şekilde söylediğimiz şeylere uyarak herkes evlerine çekildi. Gördüğünüz gibi kasaba sakin. İnşallah el birliği ile bunu kısa sürede atlatacağız. Bu illetten tez zamanda kurtulacağız. Kasabamızda şu an 9 hastamız var. Onlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapılıyor. Sağlık ekipleri zaten görevlerinin başında. Bizlerde tedbirleri aldırdık. Onları evlerinden çıkartmadan ihtiyaçlarını belediyemiz olarak karşılıyoruz. Zabıtamız, personelimiz, kolluk kuvvetlerimiz görevinin başında. Kış nüfusumuz 2 bin 500, yaz nüfusumuz 3 bin 500 oluyor” dedi.

Validen sağlık müdürüne kadar herkes sahada
Vaka sayıları artan ilde Vali Hamza Aydoğdu’nun “Devlet millet el ele, korona ile mücadele” başlığı ile başlattığı seferberlik kapsamında kentte etkin bir mücadele yürütülüyor. Yapılan uyarılar, bilgilendirmeler, anonslar ve diğer tüm iletişim araçlarıyla vatandaşlarla kurulan diyaloglara uyum sağlayan Aksaray halkı kısıtlamalara ve kurallara tam destek veriyor. İl genelinde görev alan jandarma ve polis ekipleri de aralıksız olarak tedbir denetimleri yapıyor. Vali Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ ile birlikte kent genelinde sürekli olarak hem uygulamaları denetliyor, hem de denetimlere katılıyor.

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