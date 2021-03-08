8 kilo esrarı yağ tenekelerine gizlemişler

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde, yağ tenekelerine gizlenen 8 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AksarayAnkara yolunda alınan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, yağ tenekelerinin içine gizlenen 8 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Suriye uyruklu M.Ş. (39), M.E. (21) ve K.G. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-08 17:15:36



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