Belediye Başkanı Dinçer’den engelli vatandaşa akülü araç sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Dinçer’den engelli vatandaşa akülü araç sürprizi

İHA

Belediye Başkanı Dinçer’den engelli vatandaşa akülü araç sürprizi

Aksaray’da geçtiğimiz aylarda akülü aracı oturduğu apartman dairesinin garajından çalınan engelli vatandaş, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in sürprizi ile yeni akülü aracına kavuştu.
Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5007 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, küçük yaşta çocuk felci geçirdikten sonra ayaklarını kaybeden Mehmet İnce (38), yıllarca yaşadığı engelli değneğinden geçtiğimiz yıl akülü araç alarak kurtuldu. Kalça çıkıklığı hastası olan eşi Habibe İnce’nin (33) de engelli olduğu Mehmet İnce akülü aracıyla yaşamını sürdürmeye çalışırken, akülü aracı apartman garajından çalındı. Polis ekiplerine bildirilen olayda her hangi bir sonuca ulaşılamazken, yeniden zorlu koltuk değneklerine dönen Mehmet İnce’nin yardımına Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer yetişti. Yerel medyada engelli vatandaşın akülü aracının çalındığı haberini okuyan Başkan Dinçer, hemen Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek akülü araç alınmasını istedi. Kısa sürede alınan araç bugün belediye aracına yüklenerek engelli Mehmet İnce’nin evine götürüldü. Ekipler tarafından oturduğu dairenin kapısı çalınan İnce, “Belediye Başkanı Evren Dinçer’in size bir sürprizi var” denmesiyle koltuk değnekleri ile dışarıya çıkınca karşısında akülü aracı görünce mutlu oldu. Ekipler tarafından akülü aracı teslim edilen Mehmet İnce yeni aracına binerek bir süre sokakta gezdi.
Eşinin de engelli olduğunu ve akülü araca çok ihtiyaçları olduğunu anlatan İnce, “Arabamız aşağıda garajdaydı. Sabah kalktım garajın kapısını açtığımda aracımı göremedim. Akülü aracım vardı. Baktık ki aracımızı çalmışlar, çevreye baktık arabamızı bulamadık. Çok güzel bir sürpriz oldu. Başkanımız Evren Dinçer gönderdi. Şaşırdık, ailecek sevindik. Hanımımda engelli olduğu için arabamıza ihtiyacımız vardı. Allah razı olsun başkanımızdan” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasandağı’nda mahsur kalan 2 dağcı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Hasandağı’nda mahsur kalan 2 dağcı askeri ...
Aksaray’da indirim kampanyaları valilik kararıyla 7 güne yayıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da indirim kampanyaları valilik kararıyla 7 ...
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu (2)
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu ...
8 kilo esrarı yağ tenekelerine gizlemişler
YEREL HABERLER 8 kilo esrarı yağ tenekelerine gizlemişler
Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
YEREL HABERLER Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş ...
Kırmızı kategorideki Aksaray’da karantina sayısı arttı 5 gün önce 10 ayrı noktanın 5 gün süreyle karantinaya alındığı Aksaray'da karantina süreleri 7 güne çıkartılırken yeni bir belde de sabah karantina altına alındı
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Aksaray’da karantina sayısı ...
Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü