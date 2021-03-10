Aksaray’da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor

İHA

Aksaray’da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor

Aksaray’da camisi yıkıldıktan sonra hem görsel hem de kavşak görevi görmesi için yol ortasında bırakılan minare görünümüyle herkesi şaşırtıyor.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 1956 yılında yaptırılan ve 2015 yılına kadar 59 yıl boyunca ilçede cemaatin namaz kıldığı Çankaya Mahallesindeki Paşalar Camisi, 2015 yılında mahalleye yeni cami yapılmasının ardından belediye tarafından yol yapımı gerekçesiyle taşınarak yıkıldı. Caminin yıkılmasının ardından minaresi hem görsel hem de mahallede dört yolu birleştiren kavşakta makas görevini görmesi için bırakıldı. Çankaya Mahallesinde bulunan 63 yıllık minare halen dimdik ayakta dururken, görünümüyle herkesi şaşırtıyor.

“Cami uçtu minaresi de böyle kaldı”
İlçe halkından Selahattin Akbaba (63), caminin 1957 yılında yaptırılan bir cami olduğunu belirterek, “Bu cami 1957 yılında yapıldı ve cemaatin olmadığından 300 metre ileriye taşındı. Şimdi şu anda böyle minaremiz bu şekilde dikili kaldı” dedi.
Mehmet Gündüz (67) ise, “Burası eski tarih, 1957’de yapılmış burası. 57 tarihinde bu cami Ortaköy’ün birinci ve ikinci camilerinden. Cami biraz eskimişti. Onun için camimiz yıkılarak taşındı. Cami uçtu minaresi de böyle kaldı. Biz de istiyoruz ki bu böyle eser kalsın, gitmesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahsur kaldıkları dağdan helikopterle kurtarılan 2 kadın dağcının yeri cep telefonu sinyalinden belirlenmiş
YEREL HABERLER Mahsur kaldıkları dağdan helikopterle kurtarılan 2 ...
Aksaray'ın 8 branşlı “Sporcu Fabrikası” Türkiye’ye model olacak
YEREL HABERLER Aksaray'ın 8 branşlı “Sporcu Fabrikası” Türkiye’ye ...
Belediye Başkanı Dinçer’den engelli vatandaşa akülü araç sürprizi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Dinçer’den engelli vatandaşa akülü ...
Hasandağı’nda mahsur kalan 2 dağcı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Hasandağı’nda mahsur kalan 2 dağcı askeri ...
Aksaray’da indirim kampanyaları valilik kararıyla 7 güne yayıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da indirim kampanyaları valilik kararıyla 7 ...
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu (2)
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Aksaray'da, pazartesi yoğunluğu ...
8 kilo esrarı yağ tenekelerine gizlemişler
YEREL HABERLER 8 kilo esrarı yağ tenekelerine gizlemişler
Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
YEREL HABERLER Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş ...
Kırmızı kategorideki Aksaray’da karantina sayısı arttı 5 gün önce 10 ayrı noktanın 5 gün süreyle karantinaya alındığı Aksaray'da karantina süreleri 7 güne çıkartılırken yeni bir belde de sabah karantina altına alındı
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Aksaray’da karantina sayısı ...