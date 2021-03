ASÜ hızlı gelişen ekonomilerdeki en iyi üniversiteler arasında

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, dünya genelinde 606, Türkiye genelinde ise 43 üniversitenin girebildiği “Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler” sıralamasının 2021 yılı listesinde Aksaray Üniversitesinin de yer aldığını söyledi.

Times Higher Education (THE), Financial Times Stock Exchange (FTSE) endeksine göre ülkeleri “Gelişmiş,” “Yükselen,” “İkinci Derece Yükselen” ve “Sınırda” kategorilerine göre değerlendiriyor ve bu ülkelerdeki üniversiteleri beş ana başlık ve 13 gösterge üzerinden sıralıyor. Bu yıl listeye dünya genelinde içerisinde Türkiye’nin de olduğu 48 ülke ve bu ülkelerde bulunan toplam 606 üniversite girebildi. Listede yer alan 43 Türk üniversitesi arasında ASÜ de var. THE’nin, üniversiteleri “Eğitim,” “Araştırma,” “Atıf,” “Uluslararası Görünüm” ve “Sanayi Gelirleri” olarak belirlenen beş ana başlık ve bunlara bağlı 13 göstergeye göre sıraladığını kaydeden Rektör Şahin, “İlgili sıralamada ‘Uluslararası Görünüm’ ve ‘Sanayi Gelirleri’ başlıkları ağırlıklı bir noktada. Üniversitemiz bu listede 501+ aralığında yer almış ve son derece kıymetli bir başarı elde etmiştir. Yaptıkları çalışmalarla Üniversitemizin listede yer almasına katkı sağlayan, bu noktada emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Prof. Şahin, her gün bir öncekinden daha iyi bir noktada olma adına yürüttükleri çalışmaları samimiyetle sürdüreceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.