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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Ulu Cami ışıklandırma çalışmaları ile ihtişamlı bir görünüm kazanıyor

İHA

Tarihi Ulu Cami ışıklandırma çalışmaları ile ihtişamlı bir görünüm kazanıyor

Aksaray Belediyesi şehrin simgesi konumundaki Ulu Cami’sinin ön cephesi dekoratif aydınlatmalarla ışıklandırdı.
Selçuklu mimarisinin en önemli örneklerinden olan Kılıçarslan'ın oğlu Rükneddin Mesud tarafından yaptırılan ve şehrin binlerce yıllık tarihi geçmişine ışık tutan tarihi bir yapıya sahip olan Ulu Cami'sinin ön cephesinde Aksaray Belediyesi tarafından ışıklandırma çalışması yapıldı. Ulu Cami’sinde yapılan ışıklandırma çalışması ile dış cephede kullanılan mimari incelikler ortaya çıktı. Selçuklu mimarisinin motiflerini üzerinde barındıran Ulu Camii de yapılan ışıklandırma çalışmaları ile dönemin taş oyma sanatı ile işlenmiş duvarlar görünürlük kazandı. Miraç Kandili vesilesi ile ibadet etmeye gelen vatandaşlar Ulu Cami’ye ışıklandırma ile kazandırılan dikkat çekici görüntüden dolayı Belediye Başkanı Evren Dinçer’e ve Belediye ekiplerine teşekkür etti.
Yapılan çalışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrin tarihi, kültürel, sosyal tüm değerlerini ortaya çıkartmak ve eksikliklerini gidererek eski ihtişamına kavuşturmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek tarihi Ulu Caminin Aksaray’ın bir simgesi olduğunu ve bunun içinde bina üzerindeki her bir motifin görünür olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Dinçer, Işıklandırma çalışmalarının caminin ön cephesinde yapıldığını belirterek ilerleyen günlerde tüm dış cephenin ışıklandırılacağının bilgisini verdi.

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