Hapis cezaları onanan, FETÖ hükümlüsü eski öğretmenler tutuklandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yargılandıkları FETÖ/PDY davasında, haklarındaki 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası onanan eski öğretmenler M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43), mahkemece tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan M.Ö., M.E. ve İ.D. hakkındaki 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesi'nce onandı. Öğretmenlikten ihraç edilen 3 kişi, kesinleşmiş hapis cezalarının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla dün gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ö., M.E. ve İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-11 17:10:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.