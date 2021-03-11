Aksaray’da FÖTE üyesi 3 kişi TEM’in operasyonuyla yakalandı

Aksaray’da FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray’da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan aranmayakalanma ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin Aksaray’da bulunduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından şahısların saklandığı ikametleri belirleyen TEM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

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