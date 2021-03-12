Aksaray´da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, tekstil fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, AksarayOrtaköy kara yolunun 45´inci kilometresinde meydana geldi. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasına işçi taşıyan Muhammet Ali G.'nin (22) kullandığı 68 BV 760 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 18 işçi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı işçilerden Veyis Selvi, ''Ortaköy´den Aksaray´a çalışmaya geliyorduk. Servis, buzlanma ve kar nedeniyle kayıp, devrildi'' diye konuştu.

Savaş Aydın ise ''Yol çok buzluydu. Araç, şarampole devrildi. Fabrikaya gidiyorduk" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-12 12:08:13



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