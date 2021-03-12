'Çok yüksek riskli' Aksaray´da bu pazar bakkal, market ve manav açık



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, geçen hafta pazar günü kapalı kalan bakkal, market ve manavlar, bu pazar açık olacak.

'Çok yüksek riskli' il olan Aksaray'da, kırmızı kategoride yer alması nedeniyle koronavirüs tedbirleri artırıldı. Geçen hafta pazar günü kapalı kalan bakkal, market ve manavlar, bu pazar açık olacak. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda da berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezi, nikah salonu ve düğün salonlarında HES kodu uygulamasına geçildi. Kararın ardından kentte yaşayanlar, belirlenen yerlere HES kodu ile giriş yaptı.

Aksaray Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Doğan, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararından gayet memnunuz. HES kodu uygulamasıyla içeri müşteriyi alıyoruz. Müşterinin riskli olup olmadığını kontrol etmek açısından hem de bizim mesleğimiz açısından gayet iyi oldu. Pandemi sürecini birlikte yeneceğiz. Meslektaş arkadaşlarımız gayet duyarlı hale geldiler. Eğer bir hastalık varsa İl Sağlık Müdürlüğü´ne bildiriyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-12 16:59:57



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