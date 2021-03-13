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Köpekleriyle köyünden kovulan engelli genç, kendini “Canlar”ına adadı Bakıyor, besliyor, oynuyor, üşümesinler diye altlarına minder, üstlerine battaniye örtüyor Sokak köpeklerine baktığı ve beslediği için köpekleriyle birlikte köyden kovulan engelli genç köyün dışına yaptığı barınakta canlarının her türlü ihtiyacını karşılıyor

İHA

Köpekleriyle köyünden kovulan engelli genç, kendini “Canlar”ına adadı Bakıyor, besliyor, oynuyor, üşümesinler diye altlarına minder, üstlerine battaniye örtüyor Sokak köpeklerine baktığı ve beslediği için köpekleriyle birlikte köyden kovulan engelli genç köyün dışına yaptığı barınakta canlarının her türlü ihtiyacını karşılıyor

Aksaray’da geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kullanamaz, sol bacağı da aksar hale gelen engelli genç, kendisini adadığı sokak köpeklerine bakıp beslediği için köy muhtarı tarafından köpekleriyle birlikte kovuldu. Köyün dışında kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle barınak yapan engelli genç, "Canlar" diye adlandırdığı köpeklerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.
Aksaray’ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde yaşayan Ramazan Kaplan (25), 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolunu kullanamaz hale gelirken, sağ bacağında da aksaklıklar nedeniyle engelli kaldı. Bir süre iş arayan Ramazan Kaplan iş bulamayınca kendini çok büyük sevgisi olan sokak hayvanlarına adadı. Çocukluğundan beri hayvanlara karşı ilgisi olan Ramazan Kaplan, köyde bulunan tüm sokak hayvanlarını yıllarca bakıp besledi. Köy muhtarı ve köy halkından aldığı tepkilere rağmen “Canlar” diye nitelendirdiği hayvanları bırakmayan Ramazan Kaplan köyün hemen çıkışında canlarına barınak yapmak istedi. Köy muhtarının tepkisini alan Ramazan Kaplan, köpekleriyle birlikte köyden kovuldu.

Köyün 2,5 kilometre uzağına barınak yaptı
Köpeklerinden vazgeçmeyen Ramazan Kaplan, pes etmeyerek köyün 2,5 kilometre uzaklığında canlarına barınak oluşturdu. Kendi imkanları ve sosyal medyada tanıştığı hayvan severlerin katkısıyla oluşturduğu barınağın etrafını tel örgüyle çeviren Kaplan, tüm canlarına ayrı ayrı kulübe yaptı. Yavru ve yetişkin olmak üzere yaklaşık 15 hayvanın bulunduğu barınağa her gün engelli haliyle 2,5 kilometre uzaklıktan 3 kez gelerek köpeklerine 3 öğün yemek ve su getiren Kaplan, her gelişinde canlarıyla oynayıp eğleniyor. Köpeklerinin her türlü ihtiyaçlarını düşünen Kaplan, hayvanların üşümemesi için kulübenin içine kauçuk minder, köpeklerin üzerine ise battaniye örterek onları soğuktan koruyor.

“Köylü istemeyince köpekleriyle köyden kovuldu”
56 ay önce canlarına kendi evinin bahçesinde barınak yapmak isteyince köy halkının bazısından tepki alan Ramazan Kaplan, muhtar tarafından köyden kovuldu. Bunun üzerine köyün 2,5 kilometre uzağında canlarına barınak yapan Kaplan, “Ben Aksaray’ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde kaldığım için 56 ay önce başladım. 56 ekmek alıyordum ve sokaktaki köpeklere veriyordum. Köpeklerin karnı doyunca, ‘Ne mutlu bize’ oluyordu. Bir iki tanesi hastalanıyordu, onları elimden geldiği kadar tek başıma götürüp yer kapatıyordum aç kalmasın diye. Köyde bakacaktım hayvanlara, köyde barınak yapacaktım istemediler, yapamadım. Hayvanlar için orada kendi tapulu yerimizde vardı, bahçe vardı. İlk başta bahçeye indirdim yuvaları. Orayı çevirecektim, kapı komşum istemedi. Köylü istemeyince kovdular yani, beni kovdular. Ben rahatsız olduğum için hiç uğraşmak istemedim kimseyle” dedi.

Engelli haliyle canları için günlük 15 kilometre su ve yiyecek taşıyor
Kaplan, “Ben buraya tel örgü getirdim. Tel örgüyü çevirince buradakiler, hayırseverler yardımcı oldu bana. Tel örgüyü çevirdik, güzelce barınak gibi bir şey yaptım. 2,5 kilometre yürüyerek gidiyorum, yürüyerek geliyorum buraya. Günlük 3 sefer gidip geliyorum. Gördüğünüz gibi suyu kovayla götürüyorum, getiriyorum. Hayvanlar, canlarımız aç kalmasın, susuz kalmasın. Allah herkesten razı olsun, hayırseverlerimizden. Hepsine çok teşekkür ederim. Onların katkısıyla, benim katkımla elimden geldiği kadar” diye konuştu.

Üşümesinler diye altlarına minder, üstlerine battaniye
Canlarının her türlü ihtiyacını gideren Kaplan, “Minderleri altına seriyorum. Yorganları da üstüne seriyorum ki üşümesin canlarımız. Onları da Allah yarattı, bizi de Allah yarattı. Onların canını ancak Allah alır. Elimizden geldiği kadar değil daha fazlasını yapacağım. Şu anda 9 tane yavrum var, 5 tane de anacım var, yani 15’e yakın köpeğimiz var, 12’de yuvamız var. Canlarımıza sahip çıkalım. Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Elimizden geldiği kadar bana yardımcı olurlarsa, bu canlar için yardımcı olurlarsa ben mutlu olurum” ifadelerini kullandı.

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