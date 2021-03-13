Saatler 19.21’i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saatler 19.21’i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular

İHA

Saatler 19.21’i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular

Aksaray'da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği personeli dün akşam saatler 19.21’i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle ellerinde bayraklarla İstiklal Marşı okudu.
Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, milli şair Mehmet Akif Ersoy'da düzenlenen programla anıldı. Bu kapsamda, Aksaray İl Özel İdaresi personeli de kurum bahçesinde ay yıldızlı koreografisi oluşturdu. Koreografinin oluşturulmasının ardından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100'üncü yılına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla saatler 19.21’i gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik’in koordinesinde okunan İstiklal Marşı drone ile görüntülendi. Ellerinde bayraklarla ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşını okuyan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği personeli adeta görsel bir şölenle İstiklal Marşı’nın kabulünü kutlarken, Mehmet Akif Ersoy’u da andı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, “İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılındayız. Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılı Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edildi. Bizler de Asım’ın Nesli olarak Şehri Süleha’da bir takım etkinlikler yaparak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ülke genelinde Cumhurbaşkanımız, il genelinde ise Valimiz Hamza Aydoğdu’nun himayelerinde saat 19.21’de etkinliğimizi düzenledik. Bu anlamda kurum personelimiz ile anlamlı bir davranış sergiledik. Daha nice yüzyıllarda bayrağımız dalgalanacak, marşımız semaları inletecek. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı kategorideki Aksaray'da, çocukların 'kar' eğlencesi
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Aksaray'da, çocukların 'kar' ...
Alzheimer hastası koca, 40 yıllık eşini tüfekle öldürüp, intihar etti 
YEREL HABERLER Alzheimer hastası koca, 40 yıllık eşini tüfekle ...
Köpekleriyle köyünden kovulan engelli genç, kendini “Canlar”ına adadı Bakıyor, besliyor, oynuyor, üşümesinler diye altlarına minder, üstlerine battaniye örtüyor Sokak köpeklerine baktığı ve beslediği için köpekleriyle birlikte köyden kovulan engelli genç köyün dışına yaptığı barınakta canlarının her türlü ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Köpekleriyle köyünden kovulan engelli genç, kendini ...
Aksaray’da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Aksaray’da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde ...
Polisten kaçan alkollü sürücü ve arkadaşı: “Biz eczaneden geldik” Aksaray’da kısıtlamaya, polisin dur ihtarına ve trafik kurallarına uymayan alkollü sürücü ile arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan alkollü sürücü ve arkadaşı: “Biz ...
Aksaray 19.21’de İstiklal Marşı için kilitlendi Aksaray’da saat 19.21’de cadde ve sokaklarda İstiklal Marşı yankılandı
YEREL HABERLER Aksaray 19.21’de İstiklal Marşı için ...
Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı
YEREL HABERLER Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl ...
'Çok yüksek riskli' Aksaray´da bu pazar bakkal, market ve manav açık
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Aksaray´da bu pazar bakkal, ...
'Çok yüksek riskli' Aksaray´da, minibüslerde HES kodu sorgulaması
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Aksaray´da, minibüslerde HES kodu ...
Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz
YEREL HABERLER Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz
Aksaray´da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray´da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 ...
Aksaray’da FÖTE üyesi 3 kişi TEM’in operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray’da FÖTE üyesi 3 kişi TEM’in operasyonuyla ...
Hapis cezaları onanan, FETÖ hükümlüsü eski öğretmenler tutuklandı
YEREL HABERLER Hapis cezaları onanan, FETÖ hükümlüsü ...
'Çok yüksek riskli' Aksaray´da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Aksaray´da salgınla geçen 1 yıl; ...
Park ve bahçeler şeritlerle kapatıldı, polisler aralıksız devriyede
YEREL HABERLER Park ve bahçeler şeritlerle kapatıldı, polisler ...
Tarihi Ulu Cami ışıklandırma çalışmaları ile ihtişamlı bir görünüm kazanıyor
YEREL HABERLER Tarihi Ulu Cami ışıklandırma çalışmaları ile ...
ASÜ hızlı gelişen ekonomilerdeki en iyi üniversiteler arasında
YEREL HABERLER ASÜ hızlı gelişen ekonomilerdeki en iyi üniversiteler ...