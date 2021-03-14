Ters şeride giren bisikletli: “Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ters şeride giren bisikletli: “Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla”

İHA

Ters şeride giren bisikletli: “Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla”

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan trafik polislerine ters şeritte giderken yakalanan bisiklet sürücüsünün kendisini uyaran polislere, “Motorlu araç olmayınca ben de ceza yemem bununla” demesi gülümsetti.
Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, cadde üzerinde ters şeritte seyreden bisikleti fark ederek sürücüsünü durdurdu. Sokağa çıkma muafiyet belgesi kontrol edilen sürücü Recep Oymak’ın (26) muaf olduğu ve işten geldiği tespit edilirken, polis ekipleri sürücüyü ters şeritten gitmemesi konusunda uyardı. Trafik polisinin sorularını cevaplayan bisiklet sürücüsü ile polis memurunun diyaloğu herkesi gülümsetirken, kendisine ismi sorulan bisiklet sürücüsü, “Yazıyor zaten orada, işten geliyorum” diye cevap verdi. Polisin ters yoldan gitmemesi gerektiği uyarısında bulunduğu genç, “Motorlu araç olmayınca bende ceza yemem bununla” diye hem kendisi güldü hem de polis memurlarını güldürdü. Genç daha sonra kontrol noktasından ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı kategorideki Aksaray'da, cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Aksaray'da, cadde ve sokaklar ...
Kırmızı kategorideki Aksaray’da sıkı denetim
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Aksaray’da sıkı denetim
Köpekleriyle köyünden kovulan engelli gence Vali Aydoğdu sahip çıktı Sokak köpeklerini beslediği için köpekleriyle birlikte köyden kovulan engelli gence Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu sahip çıktı
YEREL HABERLER Köpekleriyle köyünden kovulan engelli gence Vali ...
Saatler 19.21’i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular
YEREL HABERLER Saatler 19.21’i gösterdiğinde ay yıldız ...
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, çocukların 'kar' eğlencesi
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Aksaray'da, çocukların 'kar' ...
Alzheimer hastası koca, 40 yıllık eşini tüfekle öldürüp, intihar etti 
YEREL HABERLER Alzheimer hastası koca, 40 yıllık eşini tüfekle ...
Köpekleriyle köyünden kovulan engelli genç, kendini “Canlar”ına adadı Bakıyor, besliyor, oynuyor, üşümesinler diye altlarına minder, üstlerine battaniye örtüyor Sokak köpeklerine baktığı ve beslediği için köpekleriyle birlikte köyden kovulan engelli genç köyün dışına yaptığı barınakta canlarının her türlü ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Köpekleriyle köyünden kovulan engelli genç, kendini ...
Aksaray’da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Aksaray’da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde ...
Polisten kaçan alkollü sürücü ve arkadaşı: “Biz eczaneden geldik” Aksaray’da kısıtlamaya, polisin dur ihtarına ve trafik kurallarına uymayan alkollü sürücü ile arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan alkollü sürücü ve arkadaşı: “Biz ...
Aksaray 19.21’de İstiklal Marşı için kilitlendi Aksaray’da saat 19.21’de cadde ve sokaklarda İstiklal Marşı yankılandı
YEREL HABERLER Aksaray 19.21’de İstiklal Marşı için ...
Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı
YEREL HABERLER Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl ...
'Çok yüksek riskli' Aksaray´da bu pazar bakkal, market ve manav açık
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Aksaray´da bu pazar bakkal, ...
'Çok yüksek riskli' Aksaray´da, minibüslerde HES kodu sorgulaması
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Aksaray´da, minibüslerde HES kodu ...
Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz
YEREL HABERLER Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz
Aksaray´da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray´da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 ...