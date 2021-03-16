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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırmızı kategorideki Aksaray'da genel HES kodu sorgulaması başladı

İHA

Kırmızı kategorideki Aksaray'da genel HES kodu sorgulaması başladı

Korona virüs salgınında çok yüksek riskli kırmızı kategorideki Aksaray'da son açıklanan vaka sayılarındaki artışla birlikte Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekipleri adeta kenti abluka altına alarak genel HES kodu sorgulamasına başladı.
Açıklanan son vaka haritasında Aksaray'da artış görüldü. 140,89 olan vaka oranının 173,52'ye yükselmesinin ardından çok yüksek riskli kırmızı kategorideki yerini koruyan kentte Aksaray Valiliğinin talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kent genelindeki cadde, sokak, park alanı ve meydanlarda görev alan Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli yaya devriye ekipleri genel HES kodu sorgulamasına başladı. Yaya tüm vatandaşların yaş ve kimlik tespitini yapan ekipler Hayat Eve Sığar programı ve EDevlet Kapısı üzerinden alınan HES kodlarını sorguladı. Salgın riskine karşı kent genelinde akşam saatlerine kadar sürdürülen uygulamada vatandaşlar uyarıldı. Zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları, misafir kabul etmemeleri, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları istendi.

2 köy karantinaya alınıyor
Öte yandan, Aksaray'da yarın itibari ile 2 köy karantinaya alınıyor. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde vaka sayısındaki artış sebebiyle, 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 08.00’den 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 08.00’e kadar 5 gün boyunca köylere giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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