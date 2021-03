TEKNOFEST öğrencilerinin model uçakları gökyüzüyle buluştu TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışması için Aksaraylı 4 gencin yaptığı 10 model uçak test çalışmalarında gökyüzüyle buluştu

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 Teknoloji Yarışmalarına Aksaray’dan hazırlanan 4 kişilik ekibin yaptığı model uçaklar test çalışmalarında gökyüzüyle buluştu. Vali Hamza Aydoğdu bu yıl yarışmaya Aksaray’dan geçen yıla oranla 3 kat artışla 145 müracaat olduğunu belirtirken, alanlarında son derece iddialı olan model uçakların mimarı 4 genç, “Türk’ün gücünü inşallah göstereceğiz” dedi.

Bu yıl 2126 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Yarışma Festivaline Aksaray’dan hazırlanan 4 öğrencinin geliştirdiği model uçaklar yapılan testlerde gökyüzüyle buluştu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başta olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle 5 aydır çalışmalarını aralıksız sürdüren 4 genç ayrıca en büyük radyo kontrollü model uçak yapımını tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyor. TEKNOFEST için hazırlanan 10 ayrı model uçak Aksaray’ın atıl olarak kalan AksarayKonya Karayolundaki havalimanında test uçuşlarını yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölyesinde TEKNOFEST yarışlarında “Savaşan İHA” kategorisinde “Sabit Kanat” alanında yarışmak için çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezi Model Uçak Eğitmen Asistanı Atakan Kaya (20), Model Uçak Eğitmen Asistanı ve Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Osman Sarı (22), Model Uçak Eğitmen Asistanı ve Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Şerafettin Güven (22) ve Model Uçak Eğitmen Asistanı ve Aksaray Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kemal Lütfi Uzer (22) aynı zamanda en büyük radyo kontrollü model uçak yapımı için ter döküyor.



“Hem maddi hem de manevi destek veriyoruz”

Gençlerin son derece verimli ve dinamik bir çalışma sergilediğini belirterek çalışmalar hakkında bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Geçen yıl 52 müracaatımız vardı, bu yıl 145 müracaatımız var. 3 katı bir artışımız var. Milli eğitim müdürlüğümüz, gençlik merkezlerimiz, üniversiteden şu anda 145 hem ekip olarak hem kişisel olarak müracaatlarımız var. Bu da şunu gösteriyor; Aksaray 1 yıl önceye göre müracaatını 3 kat artırmış. Bu arkadaşlarımızın hepsine destek veriyoruz. Hem maddi hem manevi destek veriyoruz. Hocalarımızı motive ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz arkadaşlarımızla toplantı yapıyor. İnşallah bu sene yapılacak teknofest yarışmalarında Aksaray’dan dereceler, ödüller ekliyoruz. Şu anda öğrencilerimiz de bu başarıyı elde edebilmek için okullarında, sınıflarında, gençlik merkezlerinde, sanayide harıl harıl gece gündüz çalışıyorlar, emek veriyorlar. Bir araya gelip bu projelerin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini tartışıyorlar. Bu kadar emek, bu kadar çaba mutlaka güzel neticeler verecektir. Biz de bu çalışmaları görünce öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Çalışmalarının devam etmesi, şartların iyi olması için valilik, milli eğitim müdürlüğü, gençlik spor il müdürlüğü ile bütün gayret ve çabamızı gençlerimizin yanında onlarla beraber göstermeye çaba sarf ediyoruz” dedi.

Model Uçak Eğitmen Asistanı Osman Sarı, ilk adımlarını model uçaklarla atarak ilerdeki hedeflerini büyüttüklerini belirterek, “Burada öncelikle yeni başlayan arkadaşlarımıza ilk önce insansız hava araçlarının ne tür gereksinimlere sahip olması gerektiğini, nasıl uçuş kabiliyetleri olması gerektiğini anlatıyoruz. Daha sonra teknik eğitimi tamamlayan arkadaşlarla simülasyon eğitimlerine geçiyoruz. Burada normal eğitim kumandalarımızla beraber uçuşlara başlıyorlar. İlk olarak yerde kontrolü sağlıyorlar. Daha sonra havalanıyorlar. Bir insansız hava aracının nasıl bir aerodinamik yapısı olduğunu öğreniyorlar. Bu şekilde uçuşa ilk adımlarını atıyorlar. Buradaki hedefimiz dışarıdan bakıldığında küçük uçaklar olduğu için çok fazla ciddiye alınmıyoruz ama nereye bakarsanız bakın dünyanın her yerinde her şeyin ilk adımı bu şekilde model uçaklarla başlıyor. Biz de ilk adımımızı bu şekilde atarak daha ileri nesillere de bu adımları attırarak daha ileriye hedeflerimizi büyüterek ilerlemeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Model Uçak Eğitmen Asistanı Kemal Lütfi Uzer ise, “Amacımız Türkiye’yi daha güçlü yarınlara hazırlamak için gençlerimizi yetiştirmek” şeklinde konuştu.



“Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyoruz”

Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefledikleri bir uçak çalışması olduğuna değinen Model Uçak Eğitmen Asistanı Atakan Kaya, “Şu an TEKNOFEST için çalışmalarımız başladı. Otonom, yazılım çalışmalarına başladık. Bir yandan teknoloji çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedeflediğimiz uçağımız son şekillerini almaya başladı. Büyük bir sürpriz geliyor. Bu yapacağımız uçak dünyadaki en büyük radyo kontrollü model uçak olacak. O yüzden bu geleceğin İHA’sı. Silahlı bir donanım koyduğumuz zaman bir SİHA kapasitesi taşıyacak bir uçak. Yazılımları üzerinde de çalışıyoruz. Otonom uçuş testlerine yakında başlayacağız. Yazılımımız bitmek üzere. Gençlik ve Spor Bakanımıza bize sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hem kendini geliştirdiklerini, hem de sonraki nesillere teknolojiyi aktardıklarını belirten Model Uçak Eğitmen Asistanı Şerafettin Güven ise, “Bizler burada insansız hava araçları konusu üzerine çalışmalar yapmaktayız. Bizler burada hem kendimizi geliştiriyoruz hem de bizden sonraki gelecek olan nesillere bunları aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye’yi insansız hava araçları konusunda daha da ileriye taşımak istiyoruz. Türk’ün gücünü inşallah göstereceğiz” dedi.

