Aksaray’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. yılı nedeniyle Aksaray Şehitliğinde çelenk koyma ve şehitleri anma programı düzenlendi.

Aksaray’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte program düzenlerdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Vali Hamza Aydoğdu, “Uğruna, canlarınızı seve seve verdiğiniz, ay yıldızlı al bayrak ile manevi huzurlarınızdayız. Ebedi istirahatgahlarınızda, bayrağımızın gölgesinde rahat uyuyunuz. Tertemiz kanlarınızın düştüğü her karış toprak, bize vatan olmuştur. Asım’ın nesilleri olarak sizlere ve aziz emanetinize layık olmaya çalışıyoruz. Her birimiz, sizlerden aldığımız cesaret ve güç ile birer Mehmetçiğiz. Yeri ve zamanı geldiğinde, o kutsal vazife için hazırız. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan bugüne, tarihler hep sizleri yazdı. O kadar yücesiniz ki ne kitaplara ne de kabirlere sığarsınız. Size kucağını açmış bir Peygamberin ve Aziz Türk Milleti’nin gönlündesiniz. Bu şeref ve gururdur anne ve babalarınızı, eş ve çocuklarınızı dimdik ayakta tutan” dedi.

Tören, Kur'anı Kerim tilaveti ile şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve Müftü Yardımcısı Yaşar Zengin’in dua etmesinin ardından sona erdi.

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