Aksaray’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

İHA

Aksaray’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Aksaray’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. yılı nedeniyle Aksaray Şehitliğinde çelenk koyma ve şehitleri anma programı düzenlendi.
Aksaray’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte program düzenlerdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Vali Hamza Aydoğdu, “Uğruna, canlarınızı seve seve verdiğiniz, ay yıldızlı al bayrak ile manevi huzurlarınızdayız. Ebedi istirahatgahlarınızda, bayrağımızın gölgesinde rahat uyuyunuz. Tertemiz kanlarınızın düştüğü her karış toprak, bize vatan olmuştur. Asım’ın nesilleri olarak sizlere ve aziz emanetinize layık olmaya çalışıyoruz. Her birimiz, sizlerden aldığımız cesaret ve güç ile birer Mehmetçiğiz. Yeri ve zamanı geldiğinde, o kutsal vazife için hazırız. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan bugüne, tarihler hep sizleri yazdı. O kadar yücesiniz ki ne kitaplara ne de kabirlere sığarsınız. Size kucağını açmış bir Peygamberin ve Aziz Türk Milleti’nin gönlündesiniz. Bu şeref ve gururdur anne ve babalarınızı, eş ve çocuklarınızı dimdik ayakta tutan” dedi.
Tören, Kur'anı Kerim tilaveti ile şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve Müftü Yardımcısı Yaşar Zengin’in dua etmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı
YEREL HABERLER Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ...
Aksaray’da sokak hayvanlarına yiyecek ve mama bırakıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da sokak hayvanlarına yiyecek ve mama ...
TEKNOFEST öğrencilerinin model uçakları gökyüzüyle buluştu TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışması için Aksaraylı 4 gencin yaptığı 10 model uçak test çalışmalarında gökyüzüyle buluştu
YEREL HABERLER TEKNOFEST öğrencilerinin model uçakları gökyüzüyle ...
Aksaray’da 1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray’da 1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi
Kıbrıs Gazisi Gökçe: Çanakkale'deki gibi Kıbrıs'ta da düşmanı denize döktük
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Gökçe: Çanakkale'deki gibi Kıbrıs'ta da ...
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu geçirdiği kazada yaralandı
YEREL HABERLER MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu geçirdiği ...
Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi
YEREL HABERLER Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi
Kırmızı kategorideki Aksaray'da pazara 'HES' koduyla girilebiliyor
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Aksaray'da pazara 'HES' koduyla ...
'Çok yüksek riskli' Aksaray'da 2 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da 2 köy, karantinaya ...
Güzelyurt beyaza büründü
YEREL HABERLER Güzelyurt beyaza büründü
Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
YEREL HABERLER Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
Aksaray’da uyuşturucu ve suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu ve suç örgütü operasyonu: 6 ...
Kırmızı kategorideki Aksaray'da genel HES kodu sorgulaması başladı
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Aksaray'da genel HES kodu ...