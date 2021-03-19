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Aksaray'da helikopter ve dronlu denetimde 22 sürücüye ceza

DHA

Aksaray'da helikopter ve dronlu denetimde 22 sürücüye ceza


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)AKSARAY´da helikopter ve dron destekli yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 22 sürücüye 7 bin 88 lira para cezası uygulandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, AksarayAdana, Konya, Ankara ve Nevşehir yolunda 2 saat kent trafiğini havadan helikopter ve dronla denetledi. Kontrollerin, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Aksaray'ın Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından biri olduğunu hatırlatan  Bölge Trafik Denetleme Şubesi Emniyet Amiri Hasan Bozdoğan, ''Aksaray önemli bir kavşak noktası olması nedeniyle  Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığıyla koordineli bir şekilde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için yaklaşık 2 saat havadan trafik kontrolü yaptık. Denetimler sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüleri uyararak, gerekli ceza işlemlerini uyguladık. Bu şekilde havadan kontrollerimiz zaman zaman gerçekleştirilecek. Trafik düzeni ve güvenini sağlamak için tüm imkanlarımızla, büyük gayret ve kararlılıkla çalışmalarımıza ve denetimlerimize devam edeceğiz "diye konuştu. 
Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 22 sürücüye 7 bin 88 lira idari para cezası uygulandı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-03-19 14:27:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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