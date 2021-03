Aksaray Valiliği sürprizi ile down sendromlu Fahrettin taraftarı olduğu takımın maçını izledi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Valiliği, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' nedeniyle down sendromlu Fahrettin Önemli'ye (14) sürpriz yaptı. Önemli, Valilik organizasyonuyla taraftarı olduğu 68 Aksaray Belediyespor maçını protokol tribününden izledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu´ya sosyal medyadan ulaşan Mustafa Önemli, down sendromlu oğlu Fahrettin Önemli'nin fanatik taraftarı olduğu 68 Aksaray Belediyespor maçlarını sürekli izlemeye gittiğini, ancak pandemi nedeniyle uzun zamandır müsabakaları izleyemediğini söyledi. Vali Aydoğdu da, Fahrettin Önemli'ye sürpriz yapıp, bugün ailesiyle birlikte 68 Aksaray Belediyespor'un Bayrampaşspor müsabakasını izlemesini sağladı.

Valiliğin organizasyonuyla Fahrettin Önemli, ailesiyle birlikte evinden alınarak maçın yapılacağı Dağılgan Stadyuma getirildi. Burada çok sevdiği 68 Aksaray Belediye Spor´un soyunma odasını ziyaret eden Fahrettin Önemli teknik heyet ve sporcularla görüştü. Karşılaşma öncesi sahaya futbolcularla birlikte çıkan Fahrettin Önemli hayranı ve taraftarı olduğu takım oyuncularıyla fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Fahrettin Önemli, tribünde de maç boyuncu taraftarı olduğu Aksaray Belediyespor'a destek verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Down Sendromlu özel çocuk Fahrettin Önemli´nin evinden alınması

-Fahrettin Önemli ve babasının futbolcularla konuşması

-Oyuncularla birlikte sahaya çıkması

-Protokol tribününden takımı desteklemesi

-Mustafa Önemli röp.

-Genel detaylar DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-21 21:21:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.