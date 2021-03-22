Ali Babacan, Aksaray'da partisinin kongresine katıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, genç ve dinamik ekiple yola çıktıklarını, kısa sürede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, bugün Aksaray'da, Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda düzenlenen Aksaray Merkez İlçe 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Partililerine seslenen Ali Babacan, genç ve dinamik ekiple yola çıktıklarını ve kısa sürede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-03-22 15:49:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.