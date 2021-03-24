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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da tarihi Ulu Cami’de yapılan ışıklandırma çalışmaları tamamlandı

İHA

Aksaray’da tarihi Ulu Cami’de yapılan ışıklandırma çalışmaları tamamlandı

Aksaray’ın binlerce yıllık tarihi geçmişinin izlerini üzerinde bulunduran Tarihi Ulu Camisi’nin dış cephesinde ve minaresinde yapılan dekoratif ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.
Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Ulu Camisi’nde başlatılan ışıklandırma çalışması ile caminin tüm dış cepheleri ve minaresi ışıklandırıldı. Anadolu Selçuklu Beyliklerinin tipik süslemeleri ile bezenmiş Ulu Cami Selçuklu mimarisinin Aksaray’daki örneklerinden birini oluşturuyor. Kılıçarslan'ın oğlu Rükneddin Mesud tarafından yaptırılan caminin üzerinde kullanılan mimari motifler ışıklandırma çalışmaları ile daha fazla belirgin hale getirildi. Aksaray Belediyesi, şehir merkezinde bulunan tarihi cami, külliye, han, hamam ve köprü gibi eserleri restore ederek kullanıma açtı. Ulu Camisi’nde yapılan ışıklandırma çalışması ile dış cephede kullanılan mimari incelikler ortaya çıktı. Selçuklu mimarisinin motiflerini üzerinde barındıran Ulu Camisi'nde yapılan ışıklandırma çalışmaları ile dönemin taş oyma sanatı ile işlenmiş duvarlar görünürlük kazandı.
Yapılan çalışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrin tarihi, kültürel, sosyal tüm değerlerini ortaya çıkartmak ve eksikliklerini gidererek eski ihtişamına kavuşturduklarının altını çizdi. Tarihi Ulu Camisi'nin Aksaray’ın bir simgesi olduğunu ve bunun içinde bina üzerindeki her bir motifin görünür olması gerektiğinin altını çizdi. Işıklandırma çalışmalarının caminin tüm cephelerinde ve minaresinde yapıldığını belirtti.

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