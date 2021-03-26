Foseptiğe düşen atı, itfaiyeciler kurtardı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, boş arazideki foseptiğe düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan çoban, boşa arazide daha önce açılan ve kullanılmayan foseptiğe atın düştüğünü gördü. Atı kendisi çıkaramayan çoban, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halatla atı foseptikten çıkarıp, yıkadıktan sonra sahibine teslim etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-03-26 17:49:26
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