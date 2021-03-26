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Aksaray’da 19 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

İHA

Aksaray’da 19 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Aksaray’da nitelikli yağma suçundan hüküm giyen ve cezasını çekmekte olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, nitelikli yağma suçundan 19 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş cezası olan Feyyaz Ö. (28), 1 ay önce Aksaray Açık Cezaevi’nden izinli olarak çıktıktan sonra firar etti. Şahsın firar etmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şüpheli Feyyaz Ö.’yü teknik takibe alan asayiş ekipleri yaklaşık 1 ay süren çalışma sonrasında şahsın Zafer Mahallesi 6831 Sokakta bulunan ikametine gidip geldiğini belirledi. Şahsın evde olduğunu tespit eden ekipler yakalamak için düğmeye bastı. Eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli işlemleri tamamlanarak Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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