Aksaraylı çiftçilerin 'kar' sevinci 

Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY'da, 2 gündür etkili olan kar yağışıyla çiftçiler, büyük sevinç yaşadı. Eskil Ziraat Odası Başkanı Vedat Belgemen, ''Bölgemizde yıllardır mart ayında bu şekilde yoğun kar yağışı görmedik. Bu kar yağışı, çiftçilerimizi sevindirdi. Bu yağışların, yer altı sularına faydası olacak'' dedi.

799 bin 700 hektar yüz ölçümünün yüzde 50,85'i tarım arazisi olan Aksaray'da son yağışlar, kuraklık endişesi yaşayan çiftçileri sevindirdi. Kentte 2 gündür yağan karla araziler, beyaz örtüyle kaplandı. Tarlalarına giden çiftçiler de ektikleri ürünleri kontrol etti. Eskil Ziraat Odası Başkanı Vedat Belgemen, yağışların yer altı suyuna da etkisi olacağını belirterek, ''Bölgemizde uzun yıllardır mart ayında bu şekilde yoğun kar yağışı görmedik. Bu kar yağışı çiftçilerimizi sevindirdi. Bu yağışların yer altı sularına ve Tuz Gölü'ne faydası olacak" dedi.

'ARPA VE BUĞDAYLARA CAN OLDU'

Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Ünlü de ''Bu kış çok kurak geçti ama bu yağan kar arpa ve buğdaylara can oldu. Yaklaşık 25 santimetre kar yağdı. İnşallah bu yağışlar nisan ayında da sürer ve çiftçilerin yüzü güler'' diye konuştu.

Çiftçi Emin Yalvaç ise ''Bu yağan kar, bize can suyu oldu. Bölgemiz kış boyu kurak bir sezon geçirdi. Bu yağan karla mahsullerimizin daha iyi olacağını düşünüyorum'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Hilmi YOL

2021-03-27 11:35:18



