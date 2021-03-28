'Kırmızı' kategorideki Aksaray'da, cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Aksaray'da, kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs vaka oranı renk haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan kısıtlama yarın saat 05.00 de sona erecek. Kent genelinde sokaklarda sessizlik hakim olurken, belediye görevlileri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda güvercinleri yemledi. Polis ve belediye ekipleri ise cadde, sokaklar ve çocuk parklarında kısıtlama denetimi yaptı.FOTĞORAFLIDHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-03-28 13:05:45
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