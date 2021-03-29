Aksaray’da yaşanan kazalar şehir polis kameralarında

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Aksaray’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

İlk kaza Gündoğdu Caddesi üzerinde yaşandı. Kalealtı Caddesi'nden gelerek caddeye çıkan otomobil ile caddeden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Diğer kaza ise Coğlaki Kavşağı'nda yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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