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Aksaray'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

DHA

Aksaray'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Aksaray'da 'Kırmızı çizgi´ uygulamasına başlandı. Yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen uygulama kapsamında, belediye ekipleri yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazılarını kırmızı renge boyamaya başladı. 
İçişleri Bakanlığı yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' şeklinde yaya geçitlerinin kırmızı renkle boyanması için çalışma başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. İçişleri Bakanı Soylu da sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımıyla çalışmayı duyurdu. 
Aksaray Belediyesi ekipleri de bugün yaya geçitlerinin beyaz renkli şeritlerinden bazılarını kırmızı renge boyamaya başladı.   
Taşpazar Mahallesi´ndeki yaya geçidine de kırmızı çizgilerin çok dikkat çektiğini belirten Firdes Yılmaz, "Bu kırmızı çizgileri daha önce televizyonda 30 Mart´ta olacağını söylemişlerdi. Şehrimizde daha önce başlamış. Bu çalışmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yaya geçidinden geçerken sürücülerin ve yayaların daha dikkatli olmaları konusunda farkındalık olmuş. Yayalar ve sürücüler bundan sonra kırmızı çizgiye daha çok dikkat etmesi lazım. Her insanın bir kırmızı çizgisi var. Aksaray `da bu çalışma çok güzel olmuş" dedi.
Murat Ahsen ise, ''Yaya geçitlerinde kırmızı çizgi olayı çok güzel olmuş. Bu kırmızı çizgi insanlarda bir farkındalık oluşturduğunu gördüm. Yaya geçitleri daha önce hepsi beyazdı. Fark edemiyorduk. Şimdi ise bir tane kırmızı çizgi olunca daha bir aksiyon güzel olmuş" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-03-29 15:54:55

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