Yoldan geçen UMKE görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Antalya'dan eğitim dönüşü, Konya'da rast geldikleri kazada, yaralı 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Konya şehir merkezinde dün iki araç çarpıştı. Antalya´da katıldıkları eğitim programından Aksaray´a dönen UMKE görevlileri, önlerinde meydana gelen kaza sonrası hızlı şekilde hareket ederek, yaralananlara acil müdahalede bulundu. Yaralanan sürücü ve araç içindeki kişilere ilk müdahaleyi yapan Aksaray UMKE ekibi, 4 yaralıyı, ihbar üzerine bölgeye gelen Konya 112 Acil ekiplerine teslim ederek hastaneye sevklerini sağladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-29 17:35:06



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