Aksaray'da restoran ve kafe işletmecilerinin 'yüzde 50 kapasite' ile açılma sevinci



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)VAKA oranı haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli iller' arasında bulunan Aksaray'da, sadece paket ve 'gel al' şeklinde hizmet veren restoran ve kafeler, yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı. Aksaray'daki restoran ve kafe işletmecileri kararın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli iller' arasında bulunan Aksaray'da, restoran ve kafe gibi yemeiçme yerleri sadece paket servis ve 'gel al' şeklinde hizmet verdi. Yapılan yeni düzenleme ile yemeiçme yerleri yüzde 50 kapasiteyle müşterilerine hizmet vermeye başladı. Aksaray'daki restoran ve kafe işletmecileri karardan mutluluk duyduklarını söyledi.

Lokanta işleten Osman Karabıyık, dün açıklamaların ardından tüm personeli arayıp, işe davet ettiklerini belirterek, "Hepimiz çok mutlu olduk. Sabah bir çocuğun yaşadığı mutluluğu yaşar gibi lokantamızı açtık. Tüm personelimiz masalarımızı kurduk ve hazırlıklarımızı tamamladık. Sıcak çorbamızı çıkardık. Müşterilerimizi ağırlamaya başladık. İnsanlar bizim çorbamızı özlemiş. Burada gelip yemek yemeyi özlediklerini söylediler. Umarız koronavirüs kontrol altına alınır. İnşallah daha iyi günler bizleri bekliyor."

Müşteri Cengiz Doğanay ise uzun zamandır bugünü beklediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-30 11:49:15



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