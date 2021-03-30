Aksaray'da, otobüslerde 'HES' kodu sorgulaması



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da zabıta ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsleri ile şehir içi toplu taşıma araçlarında yolculara yönelik 'HES' kodu sorgulamasını sürdürüyor.

Koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da denetimlere devam ediliyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, yolcu otobüslerinde ve şehir içi toplu taşıma araçlarında yolcuların 'HES' kodunu kontrol ediyor. Yolcu otobüsüne binecek olanlar, ateş ölçümü yapıldıktan sonra alınıyor. Terminalde yolcuları maske ve mesafe konularında uyaran ekipler, otobüs firmalarının da seyahat sırasında neler yapması gerektiği hakkında bilgilendirdi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-30 14:20:54



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