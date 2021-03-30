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Yaralı oğlunu sedye üzerinde gören anne: Oruç'um, kuzum

DHA

Yaralı oğlunu sedye üzerinde gören anne: Oruç'um, kuzum


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'daki geri dönüşüm fabrikasında çalışan Oruç Ağan (28), manevra yapan kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Sürücü kaçarken, Ağan hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alıp, hastaneye gelen anne Meliha Ağan, yaralı oğlunu sedyede görünce "Oruç'um, kuzum" diye feryat ederek, ağlayıp, sinir krizi geçirdi. 
Kaza, saat 14.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrika bahçesinde çalışan Oruç Ağan'a, geri dönüşüm ürünü getiren sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon manevra yaptığı sırada çarptı. Sürücü araçla bölgeden kaçarken, durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan işçi Oruç Ağan, ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oruç Ağan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. 
Bu sırada kaza haberini alan Ağan'ın annesi Meliha Ağan, hastaneye geldiğinde yaralı oğlunu sedye üzerinde görünce "Oruç'um, kuzum" diye feryat ederek, ağlayıp, sinir krizi geçirdi. Anne Ağan, diğer oğlu tarafından sakinleştirildi.
Jandarma ekiplerince Ağan'a çarpıp kaçan sürücünün kimliği ve aracın plakasını belirlemek için çalışma başlatıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-03-30 16:26:14

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