Bisiklete çarpıp, Yusuf'un ölümüne neden olan kamyon şoförü serbest



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da manevra yaparken çarptığı bisiklet sürücüsü Yusuf Bayrak'ın (14) ölümüne neden olan kamyon şoförü Uğur Özkan (39), sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Yusuf Bayrak'ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Nevşehir kavşağında meydana geldi. Uğur Özkan yönetimindeki 06 DTH 04 plakalı kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta durdu, bisikletli Yusuf Bayrak ise kamyonun sağ tarafında beklemeye başladı. Özkan, iddiaya göre yeşil ışığın yanmasıyla birlikte kamyonla sağ tarafa manevra yapmak isterken bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikleti devrilen Yusuf Bayrak, kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Bayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bayrak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Uğur Özkan da, sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-01 15:09:23



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