Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yerinde zarar oluştu.

Yeni Sanayi Mahallesi 2047 Sokak'ta Gencay Sönmez'e ait geri dönüşüm fabrikasında, saat 01.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevredeki fabrikalarda çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede fabrikayı saran ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere, gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekibinin çabasıyla güçlükle söndürdü. Fabrikanın bir kısmı ile fabrika içindeki park halindeki kamyon zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-02 10:02:05



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