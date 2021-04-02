Davutoğlu, Aksaray'da esnafı ziyaret etti



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aksaray'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi temasta bulunma üzere Aksaray'a geldi. Esnafları ziyaret eden Davutoğlu, partisinin düzenlediği sohbet toplantısına katıldı.

Davutoğlu, "Bugün hemşerilerimizi görmeye Aksaray´a geldim. Bizim için Konya ve Aksaray arasında bir fark yok. Aksaray´ı her zaman kendi memleketim olarak gördüm. Siyasetin en önemli illerinden bir tanesi olan bir ilimiz. Şehre yapılan yatırımları yakından takip ediyorum. Aksaray, tarım ve hayvancılık en bereketli topraklardan biridir. İstihdamın yüzde 43´ü tarım alanında. Son derece şifalı özel bitkileriyle de meşhurdur. Tarım alanında ülkemizin çok katkı sağlayan bir ilimizdir" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-02 21:19:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.