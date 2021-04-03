Kayınpederinin 'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, miras nedeniyle aile içinde çıkan kavgada Döndü Ç.'nin (45), kayınpederi Cemal Ç.'nin (89) rastgele salladığı bıçağın göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Cemal Ç. ve oğlu Muammer Ç.'nin ardından kızı Gülsever E. ile diğer oğlu Mustafa Ç. de emniyette sorgulanırken, işlemleri sonrası 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cemal Ç., emniyetteki ilk ifadesinde, gelinini bıçaklamadığını söyledi. Otopside ise Döndü Ç.´nin, göğsünden 4 bıçak darbesi aldığı tespit edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta meydana geldi. Cemal Ç., birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla evinin önüne geldi. Bu sırada yanlarına, Cemal Ç.'nin aynı sokakta oturan oğulları Muammer Ç. (52) ve Mustafa Ç. (55) geldi. Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satılıp, satılmaması konusunda tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyürken, kavgaya Muammer Ç.'nin eşi Döndü Ç., oğulları Mustafa Ç. (28) ve Süleyman Ç. (18) de katıldı. Sopa da kullanılan kavgada Cemal Ç., iddiaya göre, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağı, gelini Döndü Ç.'nin göğsüne sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sona erdi.

Sopa darbeleriyle yaralanan Cemal Ç. ile göğsünden bıçaklanan gelini Döndü Ç., arbedede bıçak darbesiyle sol göğsünde kesi oluşan torunu Süleyman Ç., sol elinde bıçak kesisi olan ve başına sopayla vurulan oğlu Muammer Ç., sopa darbeleri alan oğlu Mustafa Ç., torunu Mustafa Ç. ve kızı Gülsever E., ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Döndü Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan Cemal Ç. ile oğlu Muammer Ç. ise gözaltına alındı.

GÖĞSÜNDEN 4 BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Hastanedeki tedavilerinin ardından Cemal Ç.'nin kızı Gülsever E. ile diğer oğlu Mustafa Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cemal Ç.'nin, polisteki ilk ifadesinde, gelinini bıçaklamadığını söylediği öğrenildi. Muammer Ç.'nin ise bıçağı babasının elinden alarak, yere attığını söylediği belirtildi.

Öte yandan Döndü Ç.´nin, yapılan otopsisinde, göğsünden 4 bıçak darbesi aldığı tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-03 13:29:42



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