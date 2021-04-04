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Koronavirüs hastasını ziyarete giderken yakalandı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı

DHA

Koronavirüs hastasını ziyarete giderken yakalandı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden Ziya S., hastanede koronavirüs tedavisi gören dayısını ziyarete giderken polis tarafından yakalandı. Ziya S.'ye kısıtlamaya ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Aksaray'da, hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda denetim yapan polis ekipleri, Şeyh Hamit Mahallesi'nde Ziya S. yönetimindeki 68 ABB 357 otomobili durdurdu. İzin belgesi sorulan Ziya S. sanayide çalıştığını ve otomobil kaporta tamiri usta belgesi olduğunu belirerek, ''İzin belgem var. Sanayide kaporta ustasıyım. Ayrıca yoğun bakımda tedavi gören dayımı ziyaret edeceğim'' dedi.  
Polis, sanayi sitelerinin bugün kapalı olduğunu ve usta belgesinin kısıtlamadan muaf olanların kapsamına girmediğini belirtti. Bunun üzerine Ziya S., ''Dönüp gideyim. Bana ceza uygulamayın" diyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Ancak kısıtlamayı ihlal ettiği için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan Ziya S'ye polis, koronavirüs hastalarına ziyaretçi kabul edilmediği uyarısında da bulundu.
'BAŞA GELEN ÇEKİLİYOR' 
Ceza alan Ziya S., gazetecilerin sorusu üzerine, ''Hastaneye çıkmak için çıkmıştım; ama memur beyler sağ olsunlar cezamı yazdılar. Sıkıntı yok, başa gelen çekilir. Çıkmamamız gerekiyordu. Ama sokağa çıktık" dedi.
    DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-04-04 14:00:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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