Gelinini öldürüp ev hapsi verilen kayınpeder, itiraz üzerine tutuklandı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, miras nedeniyle aile içinde çıkan kavgada gelini Döndü Çınar'ı (45), vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp öldüren Cemal Çınar'a (89), dün çıkarıldığı mahkemece yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsi verildi. Cumhuriyet savcılığının karara itirazının ardından yeniden gözaltına alınan Cemal Çınar, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay, geçen cuma günü öğle saatlerinde Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta meydana geldi. Cemal Çınar, birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla evinin önüne geldi. Bu sırada yanlarına, Cemal Çınar'ın aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar (52) ve Mustafa Çınar (55) geldi. Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satışı konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, kavgaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa Çınar (28) ve Süleyman Çınar (18) da katıldı. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Çınar iddiaya göre, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağını, gelini Döndü Çınar'a sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kavgada, Cemal Çınar, gelini Döndü Çınar ile oğlu Muammer Çınar, Mustafa Çınar, torunu Mustafa Çınar, Süleyman Çınar ile kızı Gülsever E., bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınpederi Cemal Çınar'ın göğsünden bıçakladığı Döndü Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖĞSÜNDEN 4 BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Hastanedeki tedavilerinin ardından Cemal Çınar'ın kızı Gülsever E. ile diğer oğlu Mustafa Çınar da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cemal Çınar'ın polisteki ilk ifadesinde, gelinini bıçaklamadığını söylediği öğrenildi. Muammer Çınar'ın ise bıçağı babasının elinden alarak, yere attığını söylediği belirtildi.

Öte yandan Döndü Çınar'ın, yapılan otopsisinde, göğsünden 4 bıçak darbesi aldığı tespit edildi.

Gelini Döndü Çınar'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan dün adliyeye sevk edilen Cemal Çınar için mahkeme, tutuklama kararı verdi. Bunun üzerine Cemal Çınar'ın cezası yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsine çevrildi. Gülsever E., Muammer Çınar ve Mustafa Çınar kardeşler ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklanan Cemal Çınar, cezaevine konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-04 14:19:20



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