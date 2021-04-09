Karantina ihlali, valilik girişinde HES kodundan tespit edildi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, valilik binasına işi için gelen Fırat U.'nun (20), girişte yapılan HES kodu sorgulamasında, temaslı olduğu belirlendi. Karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza kesilen Fırat U., filyasyon ekiplerince KYK yurduna yerleştirildi.

Aksaray Valiliği'nin ek binasına işlem yaptırmaya gelen Fırat U.'nun, girişte görevliler tarafından kontrol edilen HES kodundan temaslı olduğu ortaya çıktı. Karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen Fırat U. için filyasyon ekibi çağrıldı. Fırat U., kendisini KYK yurduna yerleştirmek için gelen ekiplere, ''Bursa´dan Aksaray´a gelirken, otobüste bir kişinin durumu pozitif çıkmış. Dün beni sağlık görevlileri arayıp, durumu söyledi. Ben de bugün akşam hastaneye gidecektim'' dedi.

Ekipler de gence evden çıkmaması gerektiğini hatırlattı.

Karantinanın kalan süresini geçirmek için ambulansla KYK yurduna götürülen Fırat U.'ya, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-09 16:48:50



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