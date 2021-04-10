Kuzeyboru, Selin Arifoğlu'nu renklerine bağladı

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Hazal Selin Arifoğlu´u renklerine bağladı.
Kuzeyboru ekibi, bu sezon Galatasaray forması giyen milli oyuncu Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşme imzaladı. Eczacıbaşı VitrA altyapısında kariyerine başlayan 1992 doğumlu, 1.85 boyundaki orta oyuncu Selin Arifoğlu, Sarıyer Belediyespor, Karşıyaka, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş, TED Ankara, Nilüfer Belediyespor ve Aydın B.Ş.Belediyespor ve Galatasaray takımlarının formasını giydi. Selin Arifoğlu, U23 ve Genç Milli Takım´da da görev aldı. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-04-10 14:07:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.