Karantinayı ihlal ettiği polis kontrolünde ortaya çıktı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da karantinayı ihlal eden koronavirüs temaslısı Gülsüm T. (46), otomobiliyle gezerken polis tarafından yakalandı. Karantinayı ihlal ettiği için Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülen Gülsüm T.'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanıyor. Taşpazar Mahallesi Kafeler Caddesi'nde, denetim yapan polis ekipleri trafikteki araçları durdurarak, HES kodu sorgulaması yaptı. Otomobiliyle gezmeye çıkan Gülsüm T.´nin HES kodu kontrolünde ailesinden temaslı olduğu halde karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı. Gülsüm T., çağrılan ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirildi. Gülsüm T.´ye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-04-10 17:54:34
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