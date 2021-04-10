Çocukları pozitif olan karantinadaki kadın işe giderken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukları pozitif olan karantinadaki kadın işe giderken yakalandı

İHA

Çocukları pozitif olan karantinadaki kadın işe giderken yakalandı

Aksaray'da çocukları korona virüs olan ve kendisi de “Riskli” olarak izlenimi devam eden karantinadaki kadın sürücü işe giderken polise yakalandı. Hem suçlu hem de güçlü olan kadın sürücü birde kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Çekmeyin ya, sanki suç işledik, çek çek daha yakından çek” diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ve İl Salgın Denetim ekipleri Gülsüm T. (46) idaresindeki 34 BB 5777 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurdu. Polis ekipleri kadın sürücünün ve aracın evrak sorgulamasını yaparken, İl Salgın Denetim ekipleri kadının HES Kodu sorgulamasını yaptı. 2 çocuğu korona virüslü olan kadının ev “Riskli” olarak izlenimi devam ettiği ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. HES Kodu sorgulaması “Risklidir” çıkan kadın 10 günlük ev karantinasını ihlal edince uygulama noktasına 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Aracından indirilen kadın ambulansla Cemalettin Aksarayi Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü. Gülsüm T.'nin 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi.
Ambulansa binerken kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösteren kadın sürücü, “Çekmeyin ya, sanki suç işledik, çek çek daha yakından çek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantinayı ihlal ettiği polis kontrolünde ortaya çıktı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal ettiği polis kontrolünde ortaya ...
Kuzeyboru, Selin Arifoğlu'nu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Kuzeyboru, Selin Arifoğlu'nu renklerine bağladı
Aksaray’da hafta sonu kısıtlamaları kapsamında kent abluka altına alındı
YEREL HABERLER Aksaray’da hafta sonu kısıtlamaları kapsamında kent ...
Karantina ihlali, valilik girişinde HES kodundan tespit edildi
YEREL HABERLER Karantina ihlali, valilik girişinde HES kodundan ...
Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ...