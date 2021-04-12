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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dinçer: “Şehrimize yeni bir doğal yaşam alanı kazandırıyoruz”

İHA

Başkan Dinçer: “Şehrimize yeni bir doğal yaşam alanı kazandırıyoruz”

Aksaray Belediyesinin şehirde yetiştirilebilecek alternatif ürün oluşturmak ve vatandaşlara hoş vakit geçirebilecekleri alanlar sunmak amacıyla kurduğu lavanta bahçesinde ilkbaharın gelişi ile birlikte bakım çalışmaları başlatıldı.
Mülkiyeti Aksaray Belediyesine ait 20 dönümlük arazide geçtiğimiz sezonda 18 bin lavanta fidesini toprakla buluşturan belediye ekipleri, fidelerin gür bir şekilde yeşermesi için çapalama ve gübreleme işlemlerini gerçekleştirdi. Gelişim ve hasat evrelerinin Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından takip edildiği lavanta bahçelerinde verimli sonuç alınması durumunda Aksaray’daki üreticiler bu alana teşvik edilecek. Lavanta bitkisi tıp ve kozmetik sektöründe ciddi bir pazara sahip olduğu için üreticilere alternatif ürün sunulmuş olacak. Aksaray Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin dikerek bakımını yaptıkları lavanta bahçesinde önümüzdeki günlerde fidelerin su ihtiyacını karşılayacak sulama sistemlerinin kurulacağının bilgisi paylaşıldı.
Aksaray’da vatandaşları aileleri ile birlikte doğaya ve toprağa yaklaştıracak olan lavanta bahçesi projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Şehrimiz ülkemizde ve bölgemizde tarımda önde geliyor. Bizlerde şehrimizin potansiyellerini ortaya çıkartmak adına alternatif bir bitkiyi toprakla buluşturmuştuk. Mülkiyeti belediyemize ait 20 dönümlük kıraç ve çorak bir alanda yaptığımız ıslah çalışmaları sonucunda 18 Bin adet lavanta fidesini toprakla buluşturmuştuk. Ekiplerimiz mevsim şartlarına göre bahçemizde bakım çalışmalarını yapıyor. Bu mekanlara diktiğimiz fideler yetiştiğinde vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği bir mekân haline gelecek elde edilen ürünler belediyemize ek gelir getirmiş olacak. Burada yetiştireceğimiz bitkilerden ekonomik açıdan verim almamız durumunda, yöre üreticisine de alternatif bir ürün sunmuş olacağız” dedi.

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