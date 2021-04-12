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TMO'nun patates alımı, Aksaraylı çiftçilerin yüzünü güldürdü

DHA

TMO'nun patates alımı, Aksaraylı çiftçilerin yüzünü güldürdü


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çiftinin elinde kalan patatesleri 85 kuruşa alması, 250 bin ton patates üretimiyle önemli bir yere sahip olan Aksaray'daki çiftçiyi sevindirdi.  Patates üreticisi Serhat Karcıoğlu, "Devletimizin patatesi 85 kuruştan alım yapmaya başlamasının ardından köylerde bu haber sevinçle karşılandı" dedi.  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üreticinin elinde kalan 300 bin ton patates, 75 bin çeltik ve  40 bin ton soğanın TMO tarafından alınarak, ramazan ayında 81 ilde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı. Bunun üzerine TMO da çiftinin elinde kalan ürünleri almaya başladı. 250 bin ton patates üretimiyle Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Aksaray'da ise TMO'nun alım yapması çiftçiyi sevindirdi.  Selime beldesinde patates üreticisi Serhat Karcıoğlu, şunları söyledi:
''Geçtiğimiz yıl 200 dekar patates ekimi yapmıştım ve 1000 ton patates hasat ettik. Bunun 500 tonunu hasat zamanı sattım ve 500 tonunu Nevşehir´e depoya koydum. Pandemi nedeniyle patates fiyatları aşırı derecede düştü ve elimizde kaldı. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra, Toprak Mahsuller Ofisi'nin 85 kuruştan alım yapması bizleri çok memnun etti.''
`PATATES ÜRETİMİNİ ARTTIRACAĞIZ´
Ürünlerinin ellerinde kalmamasının sevindirici olduğunu belirten Karcıoğlu,
''Patates üreticilerinin elinde 40-50 kuruşa toptan giderken, büyük zarar ediyorduk. Şu an 400 ton patateste  yaklaşık 400 bin TL maddi gelir elde edeceğiz. Eğer böyle bir alım olmasaydı ürünlerimiz depoda kalacaktı. Devletimiz bu süreçte patatesleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olması bizleri ayrı bir memnun etti. Şu anda bu yıl için ekimlerimiz de başladı. Ekime ve üretime devam edeceğiz. Bu yıl üretimi artırarak, 300 dekara patates ekimi yapacağız'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-04-12 16:03:35

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