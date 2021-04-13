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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’de yamaç paraşütü ve model uçak eğitimleri başlıyor

İHA

ASÜ’de yamaç paraşütü ve model uçak eğitimleri başlıyor

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray’da yamaç paraşütü ve model uçak eğitim çalışmalarının Mayıs ve Haziran aylarında başlayacağını, ASÜ’nün farklı ve alternatif spor branşları için hem eğitim hem uygulama hem de etkinlik merkezi olacağını söyledi.
Türk Hava Kurumu (THK) ile 2020 yılı Ekim ayında bir işbirliği protokolü imzaladıklarını anımsatan ve aradan geçen süre zarfında işbirliğine dair teorik hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Şahin, çalışmaların uygulanabilir safhaya geldiğini belirtti. Gerekli etkinlik takviminin oluşturulduğunu ve bu kapsamda ASÜ’de, 1728 Mayıs 2021 tarihleri arasında “Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu,” 1419 Haziran 2021 tarihleri arasında ise “Model Uçak Rehber Öğretmen Başlangıç Kursu” uygulamalarına başlanacağını kaydeden Rektör Şahin, yeni, farklı ve sürdürülebilir bir hikaye oluşturmak istediklerini söyledi. Aksaray’ın Hasan Dağı gibi önemli bir doğal varlığa sahip olduğunu ve 3 bin 268 metre yüksekliği ile Hasan Dağı’nın, yamaç paraşütü sporu için dünyanın en ideal üç merkezinden birisi olduğu anımsatan Prof. Şahin, “Potansiyeli en iyi biçimde değerlendirmek istiyoruz. Bilindiği üzere Üniversitemiz Spor ve Sağlık alanında ihtisaslaşıyor. İhtisaslaşma tek yönlü bir çalışma değil. Eğitim, etkinlik, altyapı oluşturma, kulüpleşme, spor branşlarına uygun malzeme tasarımı ve üretimi gibi geniş ve farklı ilgi alanlarına hitap eden bölümleri var. Yamaç paraşütü ve model uçak alanları hem şehirde yapılabilirlik hem uluslararası ilgi çekicilik hem de rekabet edebilirlik gibi özellikleri bakımından bizim çalışma alanımıza son derece uygun. Biz, böylesi bir sürecin merkezinde yer almaktan ve şehrimiz için oluşturmaya çalıştığımız yeni hikâyenin somutlaşmasından dolayı son derece mutluyuz. Mayıs ve Haziran aylarında her iki alana ilişkin planlanan süreçler işlemeye başlayacak” dedi.
ASÜ Rektörü Şahin, konuşmasının son bölümünde, işbirliği protokolünün imzalanmasından uygulama aşamasına gelinceye kadarki tüm süreçlerde THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın çok önemli destekler sunduğunu belirterek, “Sayın Aşçı ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Kurslara katılım, kayıtlar, eğitimler ve diğer süreçlerle alakalı detaylı bilgiler kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacak.

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