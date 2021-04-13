Yasemin Şahin Yıldırım, Kuzeyboru'da

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) MİSLİ.Com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Yasemin Şahin Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kuzeyboru, 26 yaşındaki Yasemin Şahin Yıldırım ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı. Orta blokçu oyuncu önceki sezon Nilüfer Belediyespor'da forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-13 14:33:02



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