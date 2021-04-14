Yaralı köpeği veterinere 'HAYDİ' polisleri yetiştirdi



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da güvenlik görevlisi Mehmet Arkaç'ın, otomobiliyle çarptığı yaralı köpeği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri veterinere götürdü. Tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Güvenlik görevlisi Mehmet Arkaç (30) otomobiliyle 68 ABF 802 seyir halinde iken yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Köpeğin yaralandığını gören Arkaç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen HAYDİ polisleri, köpeği aparatla tutup araçların arkasındaki kafes bölüme koyup tedavi için Aksaray Belediyesi'ne ait veterinerliğe götürdü. Burada tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomibiliyle işe gitmek üzere olduğunu belirten Mehmet Arkaç, "Evden işe doğru gidiyordum. Köpek karşı şeritten bir anda yola fırladı ve benim arabanın altında kaldı. Ben aracımı hemen kenara çekip, polis ekiplerini aradım. Böyle bir yardım yaptıklarını biliyordum. Onlar da hemen geldiler. İnşallah köpek iyi olur. Ekipler veterinere götürüyor kendilerine çok teşekkür ediyorum."dedi.

HAYDİ ekibinden polis memuru Adem Torun, normalda sürücülerin köpeklere çarpıp kaçtığını belirterek, ''Haber merkezimiz Nevşehir yolu Çiftlik Mahallesi yakınlarında bir vatandaşın köpeğe çarptığını bildirdi. Bizde ihbarı alınca hızlı bir şekilde, belirtilen yere gittik. Orada köpeğe çarpan sürücü, köpeğin yol kenarında olduğunu bizlere gösterdi. Çarpmanın etkisiyle köpek yaralanmıştı ve kanaması vardı. Köpeği kendi imkânlarımızla HAYDİ aracına alıp, ardından Aksaray Belediyesi barınağındaki veterinere götürdük. Şu an burada tedavisi yapılıyor. İnşallah sağlığına kavuşacak. Bu köpeğe çarpıp başında bekleyen duyarlı vatandaşa da teşekkür ediyoruz. Halkımızdan böyle davranışların artmasını bekliyoruz sonuçta onlarda bir canlı. Bizim görevimizde hayvanların yardımına koşmak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-14 11:54:17



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