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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatlı su kabinleri ile vatandaşların içme suyu ihtiyacı karşılanıyor

İHA

Tatlı su kabinleri ile vatandaşların içme suyu ihtiyacı karşılanıyor

Aksaray Belediyesi’nin, tatlı su şebeke hattı olmayan mahallelere monte ettiği tatlı su kabinlerinden vatandaşlar içme suyu ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim çalışmaları sırası özellikle tatlı su konusunda vatandaşlardan yoğun talep almış, bu konunun çözümü için vatandaşlara söz vermişti. Bazı mahallelere kot farkından kaynaklı tatlı su çeşmesi şebeke hattı çekilemiyordu. Vatandaşların tatlı su ihtiyacını karşılamanın mücadelesini içerisinde çalışmalar yürüten Belediye ekipleri kot farkından dolayı şebeke hattı çekilemeyen mahallelere tatlı su kabinleri yerleştirerek vatandaşların tatlı suya erişimini kolaylaştırdı.
Geçtiğimiz yıl yerleştirilen ve yaklaşık bir yılı aşkın süredir vatandaşların tatlı su ihtiyacını karşılayan su kabinleri Aksaray Belediyesi atölyelerinde üretiliyor. 5 ton su kapasitesine sahip, dekoratif ve şık bir görünümlü su kabinleri başlıca coğrafi yapısı engebeli olan ve tatlı su şebeke hattı olmayan Cumhuriyet, Yunus Emre, Kalanlar, Bedir Muhtar, Zafer, İstiklal ve Hürriyet Mahallerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Mahallelere yerleştirilen su kabinlerinden kesintisiz olarak tatlı su hizmeti aldıklarını belirten mahalle sakinleri bu hizmeti takdir ile karşılıyor.
Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Evren Dinçer’in hayata geçirdiği bu hizmette hiçbir aksamanın olmadığını belirterek, “Belediye başkanımız mahallemize geldiğinde kendisine tatlı su çeşmeleri eksikliğimizin olduğunu belirtmiştik. Başkanımız bu sorunun çözülmesi için çalışma başlatılması talimatını verdi. Kısa süre içerisinde tatlı su kabinleri yöntemi ile bu sorun çözüldü. Belediye ekiplerimizin mahallemize yerleştirdiği su kabinlerinden aksamadan tatlı su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Belediye Başkanımız başta olmak üzere bizlerin sesine kulak veren tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Aksaray’da bazı mahallelerin kot farkından dolayı tatlı su hattının olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, “Cumhuriyet, Yunus Emre ve Bedir Muhtar mahallelerimizde kot farkından dolayı tatlı suya erişimleri yoktu. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızda bu yönde sürekli talep alıyorduk. Mahallerinde tatlı su kabinleri olmasını istiyorlardı. Bizde böyle bir çözüm geliştirdik. Kendi imkanlarımız ile ürettiğimiz su kabinlerimizi ihtiyaç duyulan mahallelere yerleştirdik. Vatandaşlarımızın bu şekilde tatlı su çeşmelerine ulaşmalarını sağladık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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