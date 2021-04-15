Balkon ve merdivenleri çöktü; mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 2'nci kattaki evinin girişindeki balkon ve merdivenlerin çökmesi sonucu mahsur kalan Meliha Akar (75), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi 1317 Sokakta meydana geldi. Meliha Akar'ın, ailesiyle birlikte kaldığı 2'nci kattaki evinin balkonu ve merdivenler belirlenemeyen nedenle çöktü. Balkon tarafından müstakil girişi olan evde yalnız olan Akar da mahsur kaldı. Durumu fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler. itfaiye aracının merdiveniyle Akar'ı evden çıkardı. Akar, daha sonra oğlunun evine gitti.

Meliha Akar'ın komşusu Ayşe İşkol, gürültüyü duyunca komşusunun balkondan düştüğünü sandığını belirterek, ''Birden şiddetli bir gürültü oldu. Ben komşum balkondan düştü sandım. Bu balkon gördüğünüz gibi göçtü. Komşum da evde mahsur kaldı. Diğer komşularımız durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.'' dedi.

Komşulardan Enes Karaca ise, ''Ben karşı evin balkonunda duruyordum. Birden 'güm' diye göçtü. Meliha teyzeyi yaklaşık yarım saat önce balkonunu süpürürken görmüştüm. Daha sonra itfaiye ekipleri gelip, evinde mahsur kalan teyzeyi kurtardı.' diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-15 15:30:23



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